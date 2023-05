Une cagnotte créée pour payer les éducateurs de l’école de foot de Niort

Il parait que les caisses sont vides à Niort…

Une cagnotte a été mise en place pour payer les frais de déplacement des éducateurs bénévoles des Chamois Niortais. Le lien de la cagnotte a été publié sur Twitter par Simon Vuillemin, ex Community Manager du club, elle-même créée par Romain Lechat, ex-responsable communication & audiovisuel des Chamois, représentant tous deux « un groupe de supporters du club » qui « face à tant de mépris […] a décidé de se mobiliser en créant cette cagnotte, espérant récolter une certaine somme afin de pouvoir en faire don à ces éducateurs dévoués ». Le texte explicatif de la cagnotte sur la plateforme Leetchi dénonce un non-paiement de sommes « avoisinant plusieurs centaines voir miliers d’euros » à certains éducateurs « actuellement totalement démoralisés ».

Parce qu'on croit en la force de la communauté des supporters des @ChamoisNiortais. Lancement d'une cagnotte pour aider les éducateurs de l'école de foot à obtenir remboursement de leurs frais ! On compte sur vous pour partager voire participer 💪 https://t.co/50CMFjjz3N — Simon Vuillemin (@SimonVuillemin) May 2, 2023

Des éducateurs de l’école de foot du club n’auraient pas perçu leurs remboursements depuis plusieurs mois. En avril dernier, Ousmane Bangoura, responsable des U13 et lui-même ex-joueur des Chamois expliquait la situation à La Nouvelle République « En début de saison, le club a mis en place une date, à savoir le cinq du mois, pour envoyer nos frais et qu’ils soient remboursés. On peut les appeler deux ou trois fois, mais au final, rien n’arrive. De mon côté, c’est depuis janvier, mais j’ai appris que c’est le cas depuis août pour les éducateurs de U6 à U11. C’est choquant ». Ousmane Bangoura avait même menacé d’arrêter « en fin de saison » si rien n’était fait.

« Il est Niort, mon Seignor. »

Aux Chamois niortais, la colère des éducateurs monte