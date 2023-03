Un triplé d’Højlund et le Danemark dompte la Finlande

Danemark 3-1 Finlande

Buts : Højlund (21e, 82e et 93e) pour les Rød-Hvide // Antman (53e) pour les Huuhkajat

Rasmus Winther Højlund is coming.

Pour leurs retrouvailles, dix-huit mois après avoir vu Eriksen s’écrouler sur cette même pelouse du Parken Stadium, les Danois, portés par un triplé d’Højlund, ont pris leur revanche sur les Finlandais (3-1) ce jeudi soir. En l’absence du milieu de Manchester United, blessé, les hommes de Hjulmand posent leurs pattes sur la gonfle d’entrée de jeu. Bah en profite rapidement pour cavaler dans son couloir et ajuster un centre repris du bout du pied gauche par le buteur de l’Atalanta, auteur de son premier pion international (1-0, 21e). Largement dominateurs, les Danois, sans une sublime horizontale de Hradecky sur une intervention douteuse de son coéquipier Lod, auraient même pu doubler la mise face à des Finlandais inoffensifs.

Au retour des vestiaires, les Rød-Hvide enchaînent, mais se font surprendre. À l’issue d’un contre express, Pukki décale parfaitement Antman qui ajuste Schmeichel et ramène les siens à hauteur (1-1, 53e). Réaction immédiate, ou presque, des Danois dans la foulée. Mælhe, Damsgaard et Højlund s’y essaient tour à tour, mais butent sur Hradeclky (60e et 62e), le latéral vient même fracasser, d’une délicieuse demi-volée, la barre du portier finlandais ensuite (63e). À dix minutes du terme, c’est finalement Højlund, irrésistible ce jeudi, qui libère le Danemark sur corner (2-1, 82e). Le gamin de 20 piges profite enfin des arrêts de jeu pour enfoncer le clou et s’offrir un triplé (3-1, 93e).

Bon par contre, un redoutable buteur blondinet venu du nord de l’Europe, c’est du déjà-vu.

Danemark (4-3-3) : Schmeichel – Bah, Kjæer, Christensen (Nelsson, 18e), Mælhe (Stryger Larsen, 65e) – Höjbjerg, Nørgaard, Jensen (Billing, 77e) – Braithwaite (Wind, 77e), Damsgaard (Daramy, 65e), Højlund. Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Finlande (4-4-2) : Hradecky, Alho, Välsänen, Ivanov, Jensen (Ollila, 79e) – Lod (Forss, 72e), Kairinen, Kamara, Antman (Suhonen, 72e) – Pohjanpalo, Pukki. Sélectionneur : Markku Kanerva.

Macédoine du Nord 2-1 Malte

Buts : Elmas (66e) et Chrulinov (72e) pour les Lions Rouges // Yankam (85e) pour Il-Kavallieri

Saint-Marin 0-2 Irlande du Nord

Buts : Charles (24e et 55e)

Bosnie-Herzégovine 3-0 Islande

Buts : Krunić (14e et 40e) et Dedić (63e)

Slovaquie 0-0 Luxembourg

