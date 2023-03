Un système d’amende complètement fou mis en place par un club de National 3

Un Code de la route à appliquer

Une liste d’amendes en cas d’indiscipline mise en place par le Besançon FC a été dévoilée et elle est plutôt éloquente. Ce système sera effectif pour les 9 derniers matchs de la saison de l’équipe de National 3. On y voit notamment une sanction monétaire de 160 euros par défaite ou 80 euros par but encaissé pour les 16 joueurs inscrits sur la feuille de match, ou encore 50 euros pour un joueur s’endormant dans le bus si le déplacement se fait en moins de 3 heures.

💵 Insolite : 50 € si le joueur s’endort dans le bus, 10 € pour un penalty concédé… les amendes folles en vigueur au Besançon foot ! ➡️ https://t.co/85aNQ66JbL pic.twitter.com/I0CCB5a8A8 — L'Est Républicain (@lestrepublicain) March 17, 2023

Ceci pourrait être dans le but de motiver les joueurs qui peuvent prétendre à la montée, l’équipe étant 5e de la poule Bourgogne-Franche-Comté, à 3 points du podium. L’Est Républicain précise notamment que « ces amendes iront dans un pot commun destiné aux joueurs ».

On ne plaisante pas en N3.

