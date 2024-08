Un supporter marseillais blessé à l’arme blanche au Vélodrome

Le Vélodrame.

Ce dimanche soir, sur le terrain, l’OM de Roberto De Zerbi a été tenu en échec par Reims malgré une domination marseillaise. Dans les tribunes, c’était une autre histoire : d’après RMC, un supporter marseillais a été agressé et blessé à la joue par un stylo modifié en arme blanche. La victime serait actuellement hors de danger, après avoir été transportée en urgence à l’hôpital de la Timone pour des points de suture.

Cette agression aurait eu lieu peu après le début de la rencontre, à la suite d’une altercation entre supporters à travers un grillage de sécurité. Une enquête pour violences volontaires avec arme blanche a été ouverte et confiée à l’Unité de recherches judiciaires (URJ) de Marseille. Dans le même temps, sur un ton un peu plus léger, un fan de l’OM a eu la possibilité de se faire… tatouer en plein pendant le match, avec un dessin du Vélodrome et la date du match désormais gravés.

👀 Un supporteur de l'OM s'est fait tatouer en plein match au Vélodrome, lors du nul 2-2 contre Reims.https://t.co/hMTov9WqGH pic.twitter.com/ynyHxXyWG1 — RMC Sport (@RMCsport) August 27, 2024

Les joies du Vel.

