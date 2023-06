Un supporter de River Plate tombe d’une tribune et meurt sur le coup

Dans la nuit de samedi à dimanche, un drame a eu lieu à l’Estadio Monumental. Alors que la rencontre entre River Plate et Defensa y Justicia venait tout juste de démarrer, un supporter des Millonarios est mort sur le coup, après une chute fatale depuis la tribune Sívori alta. Malgré l’arrivée rapide des secours et des forces de l’ordre, le pire n’a pas pu être évité, puisque le fan est tombé directement sur la tête, subissant un traumatisme crânien rédhibitoire.

Comunicado oficial de River Plate y el Comité de Seguridad en el Fútbol ante el lamentable fallecimiento de un hincha en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia ➡️ https://t.co/OLuhjXgVck pic.twitter.com/DNOCAqeqYU — River Plate (@RiverPlate) June 3, 2023

Dans un communiqué publié dans la foulée, le club de Buenos Aires a précisé que le défunt supporter était tombé tout seul de la tribune, sans être poussé, et que ladite tribune ne présentait aucune faille, contrairement à plusieurs endroits de la Bombonera rivale. La rencontre a définitivement été suspendue après 26 minutes, et l’ensemble du stade a dû être évacué. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes en urgence pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette tragédie humaine.

