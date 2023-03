Un supporter de Blackpool décède après une bagarre dans un pub

Bloody Saturday.

Un drame s’est produit près du bar The Manchester situé sur la promenade de Blackpool. Comme le rapporte la BBC, des affrontements entre supporters ont eu lieu après le match opposant Blackpool et Burnley, match qui s’est pourtant achevé sur un score nul et vierge. À la suite de ces affrontements, un supporter des Seasiders, Tony Johnson (55 ans), a été retrouvé grièvement blessé à la tête par les secours. Il est décédé peu de temps après à l’hôpital de Blackpool.

Le club s’est dit « profondément choqué et attristé » par cette nouvelle. Pour rendre hommage au supporter, Blackpool a mis en place un livre de condoléances et a invité ses supporters à déposer des fleurs sur la statue de Stan Mortensen, légende du club du Lancashire, derrière la tribune nord de Bloomfield Road. Le club de Burnley a également réagi après ce drame et a déclaré être « choqué et attristé », ajoutant : « Nous partageons nos pensées et nos condoléances avec sa famille, ses amis et tout le monde au Blackpool Football Club. »

Remembering one of our own. 🧡 pic.twitter.com/KjrG3zc5Zo — Blackpool FC (@BlackpoolFC) March 6, 2023

Les forces de l’ordre se sont rapprochées des clubs de Blackpool et de Burnley pour faire la lumière sur ce qu’il a pu se passer durant cette soirée du samedi 4 mars. Un homme de 33 ans a déjà été appréhendé samedi pour suspicion de coups et blessures ; il a été libéré sous caution en attendant les suites de l’enquête.

