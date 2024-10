Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ AS Beauvais – SC Abbeville

Parti dans le dos de la défense de Beauvais, le numéro 11 d’Abbeville réalise un numéro exceptionnel. Un premier crochet pour rendre insignifiant le retour du dernier défenseur, d’abord, puis une roulette zidanesque sur le portier isarien qui, impuissant, a perdu un de ses deux reins dans ce tour de Coupe Gambardella.

2/ Pays de la Force Gin vs Pays de Montaigne

Un coup-franc tiré sur le seul joueur présent dans le mur, classique. De quoi donner envie de remettre un centre dans la boîte ? Pas vraiment. Plutôt de la donner au copain juste à côté pour qu’il se charge lui de le faire. Ou, mieux, d’envoyer une énorme sacoche pleine lucarne de 30 mètres. Pourquoi pas hein…

3/ USA Montbron vs Saint-Michel CS

Sur le côté droit, l’ailier de l’USAM Montbron se démène pour récupérer le ballon et sauver la touche. Mission réussie. L’étape d’après, envoyer un bon centre dans la surface de réparation adverse. Là encore, tout se passe comme prévu. Voire mieux, même, puisqu’au point de penalty, l’avant-centre des locaux se couche parfaitement sur le ballon et envoie une reprise de volée téléguidée dans le but. Magnifique.

4/ Silver Star vs ASCEF

Là encore, l’action part de la droite, d’une touche jouée…de manière amateure. À 30 mètres du but adverse, l’attaquant de l’ASCEF est percuté dans le dos. Une intervention musclée du défenseur adverse qui ne suffit pas pour bien se dégager. Pire, deux secondes plus tard, le ballon finit sa course lucarne opposée après une inspiration splendide de l’ailier des visiteurs.

5/ US Orignythenelles vs Holnon Fayet AFC

Pendant que Gilbert et Gérard racontent l’histoire de leurs clubs respectifs en tribune, le jeu se poursuit entre l’US Orignythenelles et Holnon Fayet AFC. Le corner est superbement tiré par les locaux. Un peu moins bien défendu, par contre. À l’entrée des six mètres, l’attaquant joue les Zlatan Ibrahimovic et fusille le gardien d’une reprise de volée surpuissante.

