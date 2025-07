Un rebond étonnant pour Tino Kadewere ?

Meilleur buteur de Ligue 2 en 2020 avec Le Havre, Tino Kadewere enchaîne les saisons galères depuis l’après-Covid. Auteur de deux petits buts en Ligue 1 ces deux dernières saisons avec le FC Nantes, le buteur zimbabwéen pourrait rebondir en Grèce selon L’Équipe.

In this special sit-down with Tino Kadewere, the @FCNantes star reveals what growing up in Zimbabwe means to him and his favorite things about home pic.twitter.com/T5VQ8DTUBc

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 18, 2025