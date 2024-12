Un nouveau duel entre Rodri et Vinícius Júnior dans la course aux titres individuels

Acte III.

Après le Ballon d’or pour Rodri et le prix The Best pour Vinícius Júnior le duel entre les deux stars se poursuit ce vendredi à Dubaï. Les deux joueurs sont en lice pour décrocher le trophée du meilleur joueur de l’année 2024 lors du gala des Globe Soccer Awards, récompensant le meilleur : joueur, entraîneur, attaquant, en passant par la meilleure équipe de l’année, organisé au Palm Hotel Atlantis des Émirats arabes unis.

Mbappé, Bellingham et compagnie

Dans cette 15e édition de l’événement, d’autres candidats prestigieux pourraient cependant jouer les trouble-fêtes. Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Lamine Yamal figurent parmi les prétendants, tout comme Antoine Griezmann. On y retrouve aussi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, toujours fidèles à leur poste, qui essaieront d’avoir leur mot à dire dans le dernier acte de cette course aux récompenses individuelles.

Spoiler : si les joueurs du Real Madrid ne viennent pas, on saura d’avance qu’ils n’ont rien remporté.

