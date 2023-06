Un maillot unique dévoilé pour l’Italie

L’Italie vit un peu trop dans le passé.

Pour les 125 ans de la Fédération italienne de football, Adidas – devenu l’équipementier de l’Italie en mars dernier – a dévoilé un kit spécial disponible en vente dès ce mercredi. Ce nouveau maillot se pare entièrement de blanc, laissant apparaître les trois bandes et le blason de la sélection en contours dorés, floqués de l’inscription « 125e anniversaire. 1898-2023 ». Les joueurs sélectionnés par Roberto Mancini arboreront cette tunique lors de la phase finale de la Ligue des nations, débutant ce jeudi par la demie face à l’Espagne.

Il s’agit en effet d’un hommage à la première liquette revêtue par la Nazionale en 1910 (soit douze ans après la création de la fédé) et une gifle envoyée à l’équipe de France (6-2), dans la fournaise de San Siro. Deux légendes se disputent ainsi le choix de cette couleur blanche : à l’époque, les teintes coûtaient cher, et les Italiens refusaient de payer des sommes folles pour se rouler dans la boue. De l’autre côté, on raconte également qu’en attendant de choisir la couleur définitive de son équipe nationale, la fédération a opté pour la neutralité du blanc (le bleu arrivera en 1911 et un match contre la Hongrie).

passion, history, craftsmanship, and the three stripes. 💙 we proudly present the 125th Year Anniversary Kit. Available June 14. pic.twitter.com/UAlQWeaqKt — adidas Football (@adidasfootball) June 13, 2023

Tout cela pour ne pas se qualifier pour le prochain Euro…

L'Uruguay champion du monde des moins de 20 ans