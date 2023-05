Un maillot spécial pour les 50 ans d’un club de district lorrain

Comme ils sont vieux.

Un maillot d’histoire et de symboles. Le FC Hettange, club lorrain, a décidé de fêter ses 50 ans à l’instar de clubs comme l’AC Milan ou le PSG qui ont inspiré Eric Marinelli, entraîneur de l’équipe sénior B du club, et créateur d’un maillot spécial pour l’occasion. En partenariat avec Kappa, il a dessiné huit lots – doudoune, bonnets, écharpes, sac à dos, shorts, carte de supporter, maillots et veste – que le club a mis en vente pendant 30 jours au grand public. Le temps d’un week-end, l’opération a enregistré plus de 50 commandes pour le petit club lorrain.

Pour représenter l’histoire du club au maximum, le néodesigner hettangeois a décidé d’allier le bleu roi, couleur de la ville, au bleu ciel qui est apparu sur les logos il y a une trentaine d’années. Concernant le blason, il a retravaillé des pioches qui représentent l’outil de travail qu’utilisaient les ouvriers dans cette réserve naturelle qui héberge aujourd’hui le stade de la même manière que se croisent les marteaux de West Ham. Les joueurs du club évolueront avec tout au long de la saison « On a vraiment envie de montrer que le club a 50 ans et qu’on est fiers de porter nos couleurs », a loué l’entraîneur.

Il y a seulement six ans, le club n’avait que dix joueurs dans la catégorie sénior reléguée en district. « Les jeunes se sont battus et ont fait monter toutes les équipes au niveau régional, c’est fort », déclare-t-il, fier de la performance et déterminé à diffuser les valeurs du club qu’il considère comme sa deuxième famille pour de nombreuses années.

Même le fan club des plus de 70 ans a droit à son kit.

