Un latéral de Manchester City prêté à Reims

Le Stade de Reims tient une nouvelle recrue, cette fois dans le secteur défensif. Sous contrat avec Manchester City, prêté la saison dernière du côté de Coventry City en Championship, Josh Wilson-Esbrand s’apprête à découvrir la Champagne. Du haut de ses 20 ans, le jeune latéral débarque dans l’effectif de Will Still pour concurrencer Thibault de Smet dans le couloir gauche.

🇫🇷🏎👨‍🍳 ll arrive tout droit de @ManCity en prêt : le jeune @jwilsonesbrand pose ses valises en Champagne ! Entre 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴, 𝘍𝘰𝘳𝘮𝘶𝘭𝘦 1 𝘦𝘵 𝘤𝘶𝘪𝘴𝘪𝘯𝘦, 3️⃣ informations pour en apprendre davantage sur notre recrue anglaise ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 23, 2023

Un garçon qui s’avère être également un grand fan de cuisine, comme il l’a confié aux médias de son nouveau club au moment de faire les présentations : « Je pense que je me débrouille pas mal en cuisine ! Je n’ai pas de « plat signature », j’aime juste bien cuisiner et c’était déjà le cas quand j’étais plus jeune. Je regarde pas mal Masterchef du coup. »

Cuisiner au Champagne, c’est possible ?

