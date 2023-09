Un joueur ghanéen décède subitement

Triste nouvelle pour le football ghanéen.

La fédération ghanéenne de football a annoncé, mercredi, le décès de Sylvester Sackey, gardien de but du Legon Cities, club de Premier League, la première division du pays. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues de façon officielle et n’ont pas été dévoilées par la fédération. Cette dernière a exprimé ses condoléances à sa famille et à son club sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’elle restait à leurs côtés « dans ces temps de perte et de chagrin », tout en « priant pour qu’ils soient réconfortés par le tout-puissant. »

Last night, the football fraternity was deeply saddened by the news of Sylvester Sackey's passing. The Ghana Football Association sends our heartfelt condolences to @LegonCitiesFC and his family.

Our thoughts are with them during this difficult time. 🙏🖤⚽️@kurtokraku pic.twitter.com/bvGYqZtcDx

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) September 13, 2023