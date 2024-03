Un influenceur va devoir cesser d’utiliser l’image de Kylian Mbappé

Action ! Réaction !

Après avoir protégé son nom et plusieurs de ses phrases iconiques, Kylian Mbappé pourrait bien avoir trouvé l’une de ses premières victimes. En effet, l’influenceur marseillais Mohammed Henni a annoncé sur son compte X qu’il avait été mis en demeure pour avoir utilisé le nom de l’attaquant du PSG pour ses restaurants. L’adepte du cassage de télévisions a récemment lancé une chaîne de fast-food, Klüb Kebab, au sein desquels il est possible de commander un burger « Klüb Kebab », comprenant un « Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Une mention pas vraiment du goût du joueur et de son entourage, qui ont donc signifié à Henni, via la société KMA, qu’il devait retirer toute mention du joueur ou toute illustration de celui-ci dans ses restaurants et dans ses communications sous 8 jours, sous peine de voir des procédures judiciaires engagées contre lui et sa société.

https://twitter.com/henni_mo/status/1767598801244623292

Il est spécifiquement reproché à l’influenceur d’utiliser le nom du capitaine de l’équipe de France à « des fins commerciales et promotionnelles ». Cette utilisation peut être qualifiée de « violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée » et peut « porter atteinte à sa réputation et à son image publique », alors que la société du joueur exploite l’image de ce dernier. La mise en demeure n’est pas directement au nom du joueur, mais de sa mère, Fayza Lamari, présidente de la société KMA, alors que pour la petite histoire, on peut notamment retrouver un sandwich « Klüb Durum »avec une galette « aussi chargée que Payet » dans le menu du restaurant. À noter que le courrier est daté du 29 février et donc de plus de huit jours, même si Henni n’a publiquement évoqué cette situation qu’aujourd’hui.

Il est donc là le 100e problème du Kyks.

