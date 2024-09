Un ex-président de l’OL raconte son agression au couteau par un homme sous emprise de stupéfiants

AT le Mardi 10 Septembre à 09:36 Article modifié le Mardi 10 Septembre à 10:14

Ce lundi, Santiago Cucci comparaissait devant le tribunal pour témoigner d’une agression subie le matin du 29 juillet. Ce jour-là, l’homme d’affaires biarrot se balade à vélo dans la commune d’Ascain, dans le Pays basque, puis tombe sur un accident de la route mêlant deux voitures. Dans l’une d’entre elles, un jeune homme de 22 ans, ivre et sous l’emprise de drogue, est en train de frapper une femme. « C’est ce qui m’a le plus choqué, je crois », détaille à la barre celui qui a été quelques mois président exécutif de l’OL – de juillet 2023 à février 2024 –, dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

Témoin de la scène, l’ex-CEO de Levis décide d’intervenir pour tenter de défendre la femme. L’agresseur sort alors un couteau de 21 centimètres, ce qui ne dissuade pas Cucci pour autant. « J’ai esquivé plusieurs coups, mais je suis très en colère, car personne ne m’a aidé, alors qu’il y avait beaucoup de monde autour de moi », témoigne l’homme de 53 ans, qui se sert de sa maîtrise des arts martiaux pour contrer l’attaque. Finalement, l’assaillant est arrêté par les forces de l’ordre.

Quelques heures plus tôt, Maxime, de son prénom, avait échappé aux policiers en voiture alors qu’il n’a pas le permis. Il avait alors grillé plusieurs feux rouges, entre autres, s’était rendu chez sa petite amie et l’avait agressée physiquement en lui tirant les cheveux, raconte France Bleu Pays basque. Ce lundi, Maxime a écopé d’une peine de 30 mois de prison ferme, soit deux ans et demi derrière les barreaux.

