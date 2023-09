Un entraîneur pédophile meurt en prison

Dans l’oubli et l’anonymat.

Barry Bennell, ancien entraîneur et surtout éducateur, est décédé samedi en prison, a-t-on appris lundi. Souffrant d’un cancer, celui qui devait passer 34 ans derrière les barreaux avait été condamné à différentes reprises pour des faits, notamment, d’agressions sexuelles sur mineurs. Mis en cause aux États-Unis et au Royaume-Uni, celui qui a travaillé pour Manchester City, Stoke City ou Crew Alexandra, avait été pour la première fois reconnu coupable de ses crimes en 1994, en Floride.

Paedophile former football coach Barry Bennell has died in prison. pic.twitter.com/Wyyjs3aiP7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2023

Au total, ce sont près d’une cinquantaine d’agressions sexuelles sur mineurs dont il a été déclaré coupable, alors que les faits condamnés ont majoritairement eu lieu dans les années 1980. Peu enclin aux regrets ou aux remords, Bennell avait largement choqué le monde du football anglais, au moment des premières révélations de son entreprise pédophile.

Barry s’est barré sans purger sa peine.

