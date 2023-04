Un collégien violemment agressé pour avoir porté un maillot de l’OM

Ce vendredi, dans la soirée, France Bleu Périgord a révélé qu’un élève de 4e a été violemment agressé le 30 mars dernier par deux de ses camarades, dans un collège en Dordogne. Selon la radio, la victime aurait le nez cassé, et a requis trois points de suture dans la bouche, tandis que le médecin qui l’a ausculté aux urgences lui aurait délivré douze jours d’ITT. « Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu’il portait un maillot de l’OM, il y a en a eu d’autres et mon fils lui a demandé d’arrêter. […] Ils se sont disputés, et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien », a raconté Céline, sa maman, à France Bleu.

À la suite de cette agression, une enquête judiciaire est en cours et confirme bien que la liquette marseillaise est à l’origine du passage à tabac. Selon le beau-père du jeune homme, celui-ci serait victime de harcèlement scolaire depuis la 6e, et le maillot n’aurait été qu’un prétexte. La maman du collégien s’est montrée rassurante concernant l’état de santé de son fils, mais reste inquiète quant à son retour à l’école. Cette sombre histoire est arrivée jusqu’aux oreilles de Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports de la mairie de Marseille, qui a apporté son soutien à la victime sur Twitter, et qui cherche à le contacter afin de l’inviter au Vélodrome.