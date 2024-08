Un drôle d’invité au Vélodrome pendant Martigues-Lorient

Chat alors.

Certains diront qu’il n’y avait pas un chat ce lundi soir entre Martigues et Lorient dans un Vélodrome qui sonnait bien creux pour le retour des Provençaux dans l’antichambre du football français, 22 ans après. Eh bien si ! Tranquillement installé dans un des virages de l’enceinte marseillaise, le félin n’a rien loupé du succès des Lorientais pour leur retour en Ligue 2 (1-0). Et selon certaines sources, il se serait même levé sur le but de Bamba Dieng, son joueur préféré lorsqu’il portait la tunique olympienne.

Hier lors de Martigues-Lorient qui se déroulait au Vélodrome, un chat a suivi la rencontre depuis un virage. 😅🐱 (🎥 @GLR_V2P) pic.twitter.com/h68BZig0nT — PFC (@PassionFootClub) August 20, 2024

S’il veut voir du spectacle, il va falloir revenir dimanche soir pour se poser devant l’OM de De Zerbi.

