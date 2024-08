Pronostic Martigues Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Lorient assume son statut à Martigues

Si la montée du Red Star a fait beaucoup de bruit, celle du FC Martigues est passé au second plan. Les Martégaux évoluaient il y a quelques saisons en National 2 et se retrouvent aujourd’hui en Ligue 2. Cet été, le club a perdu son entraineur Poirier parti au Red Star jsutement. Le président du club martégal a misé sur un homme d’expérience, Thierry Laurey. Ce dernier a vu ses hommes réaliser une préparation intéressante avec des victoires contre Aubagne, Istres et Nîmes, pour des revers face à Ajaccio et Montpellier. Le club a perdu son meilleur buteur Hemia, qui a rejoint Guingamp, on retrouve en revanche l’expérimenté Foued Kadir, passé notamment par Rennes ou Marseille.

En face, Lorient descend de la Ligue 1 après un exercice compliqué. A la suite de cet échec, Régis le Bris est parti du club pour être remplacé par Olivier Pantaloni. Les Merlus se présentent en Ligue 2 comme l’un des grands favoris pour retrouver l’élite du football français. Lors de la préparation, les Lorientais se sont montrés solides en concédant un seul revers face à Guingamp. Dans cet effectif, on retrouve les Benjamin Mendy, ou Bakayoko, tout comme Bamba mais aussi les Grbic, Soumano ou Diarra de retour de prêt. Tout le monde ne restera pas c’est presque chose certaine, mais avec son effectif de grande qualité, Lorient devrait lancer cet exercice par une victoire malgré un match qui devrait être très disputé face à un Martigues dans l’euphorie de la montée.

