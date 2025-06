Un ancien actionnaire d’Ostende et Nancy incarcéré

La fin de l’arrêt Ostende.

L’année dernière, le KV Ostende, apparu quatorze saisons en première division belge et dans un barrage de Ligue Europa contre Marseille, était forcé de mettre la clé sous la porte. Endetté à hauteur de dix millions d’euros, le club de la ville côtière devait être cédé à un autre groupe, avant que l’opération capote. Un échec porté par le Pacific Media Group, ancien actionnaire de l’AS Nancy Lorraine, dont le patron vit d’autres déboires.

Une affaire qui ne tourne pas Biron

Paul Conway, propriétaire américain de bon nombre de clubs (Esbjerg, Den Bosch ou Kaiserslautern pour ne citer qu’eux), est emprisonné à Barcelone depuis plus d’un mois, évitant au possible d’être extradé en Belgique. Dans le Plat Pays, l’homme d’affaire est accusé de six chefs d’accusation de fraude en lien avec la faillite du club. Le tribunal de grande instance de Flandre-Occidentale a en effet lancé un mandat d’arrêt européen contre l’ancien dirigeant, suite à des investigations de la police belge dans le dossier KV Ostende.

Point central de ses méfaits, le transfert de Mickaël Biron. Le meilleur buteur de Nancy avait été envoyé en Belgique le 2 juillet 2021, contre cinq millions d’euros, avant d’être prêté à l’ASNL le lendemain. Le Martiniquais ne jouera pas un match avec les Côtiers. Un transfert factice, dont beaucoup ont estimé qu’il ne servait qu’à booster les finances du club lorrain.

John Textor prend des notes devant une telle maestria.

Le club belge d’Ostende à 24 heures de la faillite