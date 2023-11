Tuchel s’excuse de n’avoir fait aucun remplacement contre Cologne

Les mots, les actes.

Lors de la courte victoire du Bayern sur la pelouse de Cologne vendredi en ouverture de la 12e journée de Bundesliga (0-1), Thomas Tuchel, qui s’était plaint durant la trêve du calendrier infernal imposé au joueur, est devenu le premier entraîneur du Bayern Munich à ne procéder à aucun remplacement lors d’un match de Bundesliga depuis Louis van Gaal en 2010. Le coach allemand est revenu sur son choix de faire joueur uniquement son équipe type lors de cette sixième victoire consécutive en conférence de presse.

« Ce n’est pas parce que je n’ai pas confiance en mes remplaçants. C’est juste que les autres étaient tous très bons. J’ai passé mon temps à me demander s’il était possible de faire entrer Thomas (Müller) et peut-être (Mathys) Tel. J’aurais aussi pu donner quelques minutes à Raphaël (Guerreiro), a assuré l’ancien entraîneur du Paris-SG. Mais je ne voulais pas casser notre rythme. J’étais en pleine hésitation avec moi-même aujourd’hui. Je n’avais pas d’idée lumineuse. Je l’ai dit aux garçons. Il ne faut pas qu’ils m’en tiennent rigueur ». Selon Sky Sports Allemagne, Thomas Tuchel a présenté ses excuses à ses joueurs dans le vestiaire.

« Excuses ou mensonges ».

Sixième victoire consécutive pour le Bayern, vainqueur à Cologne