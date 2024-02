Trent Alexander-Arnold aux prises avec une stalkeuse qui lui fait vivre un enfer

Le Sun rapporte ce samedi que Trent Alexander-Arnold (25 ans) est victime de harcèlement depuis plus d’un an. En effet, une femme encore non identifiée fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire vivre un véritable enfer au latéral offensif de Liverpool, qui dispute ce dimanche la finale de la Carabao Cup face à Chelsea : lettres obscènes, envoi de photos osées, appels téléphoniques à répétition, messages explicites laissés aux membres de la famille du joueur, filature jusqu’aux terrains d’entraînement des Reds et dans les restaurants préférés de TAA… motifs pour lesquels ce dernier a dû engager à la fois un détective privé et un garde du corps.

Pour lutter plus efficacement contre les agissements de cette stalkeuse, il a d’ailleurs été « conseillé » à l’international anglais de ne pas rendre publics ses déplacements sur les réseaux sociaux. Alexander-Arnold a également été forcé de changer de numéro de portable et d’installer un système de vidéosurveillance des plus sophistiqués dans sa résidence du Cheshire. La police, elle, ne semble pas avoir été alertée à ce jour, et la direction du club vient seulement d’être informée de la situation. Les proches de TAA assurent que leur ami a tenu à rester concentré sur le terrain, lui qui cumule 2 buts et 10 passes décisives cette saison.