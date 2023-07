Tottenham met la pression sur Kane

Harry up, Kane.

Le propriétaire de Tottenham, Joe Lewis, aurait fait pression sur Harry Kane via son président, Daniel Levy, selon les informations du Daily Mail et du Telegraph. Si l’international anglais ne prolonge pas, il sera ainsi placé sur la liste des transferts dès cet été. Les dirigeants londoniens craignent en effet un départ libre de l’attaquant dans un an, à l’issue de son contrat en juin 2024, une situation similaire à celle de Kylian Mbappé.

À 29 ans, l’attaquant des Spurs (30 buts en 38 matchs en Premier League, la saison passée) est sur les tablettes du Bayern Munich et du PSG, déjà prêts à dégainer les offres. Les Bavarois seraient d’ailleurs prêts à passer le cap des 100 millions d’euros pour s’offrir le serial buteur de Tottenham.

Le feuilleton Mbappé qui se décline à l’international, c’est ça la French Touch.

