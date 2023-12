Thibaut Courtois revient sur son altercation avec Domenico Tedesco

Thibaut plus trop Courtois.

Lors d’un entretien accordé au média Sporza, Thibaut Courtois a renoncé à prendre part à l’Euro 2024, de manière fair-play. Mais il n’a pas pu s’empêcher, non plus, de tancer le sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco, avec qui il s’était un temps brouillé au sujet du capitanat : « Pour la fédération et le coach, c’est le bon moment pour faire un beau geste envers un gardien qui a apporté tant à son pays. J’étais le seul des trois capitaines qui était présent à Tubize, la semaine du match contre l’Autriche. Pourtant, le coach ne m’a pas parlé une seule fois, peste le portier du Real Madrid. J’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre. Puis, quelques heures avant le match, Tedesco nous a réunis avec Lukaku. Il a dit que Romelu serait capitaine contre l’Autriche, et que je le serai contre l’Estonie. J’ai eu un déclic, ça n’allait plus. L’entraîneur n’a fait aucun effort pour trouver une solution, il a simplement dit qu’il dirait tout à la presse. Il voulait me menacer et faire pression sur moi pour que je ne parte pas. Tout ça aurait dû rester privé, ce n’est pas possible. Il y a donc une rupture de confiance entre le joueur Courtois et le coach Tedesco. »

Point commun entre Courtois et les jeux FPS ? La troisième personne.

Thibaut Courtois annonce son forfait pour l’Euro avec classe