Thibaut Courtois annonce son forfait pour l’Euro avec classe

Courtois, au sens propre.

Thibaut Courtois ne participera pas à l’Euro à cause de sa blessure, qui l’empêchera d’être à 100%. Le gardien du Real Madrid a expliqué ce mardi au média belge Sporza sa décision de déclarer forfait à sept mois de l’ouverture du championnat d’Europe qui aura lieu en Allemagne : « En raison de ma blessure, il n’y aura de toute façon pas d’Euro pour moi. […] Je ne vais pas y aller pour être dans le but à 80%, alors que nous avons d’autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu’un supporter parmi d’autres en juin qui espérera qu’on décrochera un titre européen. »

À la suite de ses explications, l’international belge de 31 ans s’est également excusé auprès des Diables rouges et des supporters pour avoir quitté le groupe après le match face à l’Autriche et l’histoire du « brassard-gate », qui lui a valu une belle prise de bec avec la fédération belge et le sélectionneur, Domenico Tedesco : « C’était une mauvaise décision de partir. Je voudrais m’excuser auprès de l’équipe et surtout auprès des supporters. Je pense que ces deux groupes ont été les plus choqués. »

Une belle relance, droit dans l’axe.

Thomas Meunier espère des excuses de Thibaut Courtois envers la sélection belge