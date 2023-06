Thibault de Smet prolonge l’aventure avec le Stade de Reims

Allumer le feu.

Le Stade de Reims annonce la prolongation de Thibault Le Smet. « Élément fort du dispositif de Will Still cette saison, Thibault De Smet prolonge l’aventure stadiste en paraphant un nouveau contrat le liant avec le Stade de Reims jusqu’en 2026 ! », précise le communiqué du club. Arrivé à l’été 2020, à l’âge de 18 ans en provenance de Saint-Trond VV, en Belgique, le milieu de terrain est passé de placardisé avec Oscar Garcia à homme clé sous Will Still.

Depuis son arrivée, le Belge a fait un prêt d’une saison à Beerschot V.A, en Belgique. Latéral gauche ou milieu de terrain cette saison, le joueur comptabilise 26 matchs pour une passe décisive, toutes compétitions confondues. Il est même devenu international espoir belge, avec huit sélections à son compteur.

Smet, un nom qui cartonne toujours dans l’Hexagone.

