Thiago Silva fracasse les dirigeants de Chelsea

L’heure de la révolte a sonné.

Changement de propriétaire, trois entraîneurs en quelques mois, des défaites à la pelle. Chelsea va devoir vite tourner la page. Après la défaite et l’élimination face au Real Madrid, (0-2, 2-0 à l’aller), en quarts de finale de C1, ce mardi, le joueur brésilien a envoyé une première pique sur le mercato d’hiver record des Blues en interview d’après-match : « Il a fallu augmenter la taille du vestiaire, car il ne pouvait plus accueillir tous les joueurs de l’effectif. » Le Brésilien aux 29 matchs et deux passes décisives, cette saison, toutes compétitions confondues, poursuit : « Le point positif, c’est que nous avons de très bons joueurs désormais. Mais d’un autre côté, il y en aura forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu. Il y aura toujours des joueurs déçus, tout le monde ne peut pas jouer en même temps. »

L’ancien capitaine du PSG ajoute que « l’entraîneur ne peut aligner que onze joueurs parmi la trentaine figurant dans l’effectif. C’est difficile, certains se retrouvent hors du groupe. Il y a eu huit recrues en janvier. » Et O Monstro, qui a laissé entendre qu’il venait probablement de disputer son dernier match de C1, de conclure avec sévérité : « Il faut arrêter et mettre une stratégie en place pour ne pas répéter les mêmes erreurs la saison prochaine ». Chelsea pointe actuellement à une triste 11e place en Premier League, avec 17 longueurs de retard sur Newcastle, 4e et actuel détenteur du dernier ticket pour la LDC.

Les Londoniens vont avoir le Blues la saison prochaine.

Les débuts cauchemardesques de Lampard avec Chelsea