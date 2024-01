Suspendu dans son rôle d'entraîneur de D9 anglaise, Pascal Chimbonda reprend une licence de joueur

La surprise de la prochaine liste.

Décidément, Pascal Chimbonda ne fait vraiment rien comme les autres. Entraîneur de Skelmersdale depuis octobre dernier, un club anglais évoluant en neuvième division, l’ancien illustre international français a fait parler de lui outre-Manche cette semaine : en voulant séparer deux joueurs lors d’une altercation durant le match contre Barnoldswick, il est ainsi entré sur la pelouse, ce qui est interdit. Sanction immédiate : cinq matchs de suspension, ensuite réduits à trois matchs après un appel du club, et une amende de… 50 livres.

