Pascal Chimbonda nommé coach d’un « des clubs les plus prestigieux du football amateur »

Welcome, Pascal !

À la recherche d’un nouvel entraîneur, Skelmersdale United FC a enfin trouvé la personne qui lui fallait. Le club anglais a annoncé ce dimanche la signature de Pascal Chimbonda au poste de coach de l’équipe première. Actuellement dernier de la Premier Division de la North West Counties Football League (la 9e division anglaise), Skelmersdale n’a remporté qu’un seul de ses seize premiers matchs de la saison (contre le FC Île de Man, 2-0). « C’est un grand honneur de devenir entraîneur d’un club dont l’histoire est aussi riche que celle du Skelmersdale United », s’est réjoui l’ancien international français (1 sélection), qui vivra son premier match mercredi face au Kendal Town FC à l’occasion de la Macron Cup.

New Manager Announcement

Former @LaticsOfficial @SpursOfficial @Rovers @SunderlandAFC & French International @pascalchimbond1 as our new manager. Pascal starts immediately & will take charge of his 1st game v @kendaltownfc in @nwcfl Macron Cup on Wedhttps://t.co/AmYI083d0w pic.twitter.com/FypOBLMOrj

— Skelmersdale United FC (@Skemutdofficial) October 15, 2023