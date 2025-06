Sur quelles chaînes suivre la Coupe du monde des clubs ?

La Coupe du monde des clubs nouveau format débute dans la nuit de ce samedi à dimanche (2 heures), avec le match d’ouverture opposant Al Ahly à l’Inter Miami, au Hard Rock Stadium de Miami. Prévue du 15 juin au 13 juillet prochain, la compétition sera intégralement diffusée sur la plateforme DAZN. Pour la suivre, il suffit de créer un compte sur la plateforme – gratuitement. De son côté, TF1 codiffusera deux affiches : Paris Saint-Germain – Atlético de Madrid (dimanche, 21 heures) ainsi que la finale

En raison du décalage horaire, les matchs seront étalés entre 21 heures et 3 heures du matin, horaires français. Le PSG, seul représentant français, jouera ainsi deux parties à 21 heures (contre l’Atlético et Seattle) et une autre à 3 heures (face à Botafogo). Dans un souci de diffusion, la FIFA et DAZN ont, à ce titre, tenté de programmer autant de matchs que possible avant minuit pour les clubs européens.

De quoi nous préparer pour 2026.

Zidane, Dembélé, Bonadei : Philippe Diallo fait son conseil de classe