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Sur quelle chaîne regarder le match Qatar – Suisse ?

Sur quelle chaîne regarder le match Qatar &#8211; Suisse ?

Le match du mondial 2026 du Groupe B Qatar – Suisse aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 21:00 (heure française) au Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area (Santa Clara). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 12:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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