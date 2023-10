Suppression des maillots arc-en-ciel : la LFP s’explique

Action, réaction.

Après les informations de ce lundi matin annonçant la fin des maillots au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l’homophobie, la LFP a tenu à mettre les choses au clair. Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel a précisé : « un travail est actuellement en cours pour préparer les journées dédiées à la lutte contre le racisme en mars prochain, puis à la lutte contre l’homophobie en mai prochain ».

Elle a rappelé les actions qu’elle organise déjà : « des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, et notamment contre l’homophobie, dans tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. […] Ces ateliers permettent d’avoir des moments d’échanges et de débats privilégiés pour mieux sensibiliser les différents acteurs. À ce jour, depuis le lancement de ce dispositif, 48 ateliers ont été organisés dans 20 clubs différents. »

