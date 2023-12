Stéphan : « Il ne faut pas que Matic parte  »

« Reste lààààà », comme dirait Hervé Renard.

Invité de RMC entre Noël et la Saint-Sylvestre, Julien Stéphan est venu passer un message à l’intention de Nemanja Matic, pas hyper épanoui en Bretagne. A 35 ans, le milieu serbe a pris part à 13 rencontres mais c’est surtout pour la vie en dehors des terrains qu’il se pose des questions sur son avenir. Des questions que ne se posent pas Julien Stéphan : « L’objectif est de garder Nema avec nous et qu’il nous apporte toute son expertise. Je ne souhaite pas qu’il parte et il ne faut pas qu’il parte. On va tout mettre en oeuvre pour qu’il reste avec nous. »

Relancé sur la possibilité de reculer l’international serbe en défense centrale, le coach rennais a toutefois botté en touche : « Il faut plutôt réfléchir en termes d’association de joueurs. L’association Matic – Le Fée sur le dernier mois a plutôt bien fonctionné. Ça n’a pas été dans mon esprit de l’imaginer défenseur central, d’ailleurs il ne l’a jamais connu dans sa carrière malgré le fait qu’il ait connu des entraîneurs bien plus forts et huppés. C’est qu’ils ont toujours estimé qu’au milieu de terrain, c’était sa position préférentielle et certainement sa meilleure position. Je reste persuadé que si l’on trouve les bonnes complémentarités, Nema au milieu est une arme importante pour nous. »

Une arme enrayée, pour le moment.

