Une campagne record pour le PSG après sa qualification en demies

Quel club paradoxal, ce PSG.

Après s’être hissé dans le dernier carré de la Ligue des champions grâce à sa qualification de justesse contre Aston Villa (5-4 cumulé), le PSG peut une nouvelle fois espérer sérieusement remporter la reine des compétitions européennes. De belles performances qui se traduisent dans les chiffres, de quoi mettre dans le rétro son rival marseillais.

Davantage de demi-finales en Europe que l’OM

En se qualifiant pour la neuvième fois en demi-finales d’une compétition européenne majeure, le Paris Saint-Germain devient le premier club français à atteindre une telle performance, selon Opta. Cinq en C1 dont la quatrième en six ans (1995, 2020, 2021, 2024, 2025), trois en Coupe des coupes (1994, 1996, 1997) et une en Coupe UEFA (1996). Et qui au passage dépasse l’Olympique de Marseille, qui en compte huit.

Autre record battu par les hommes de Luis Enrique pour un club français, celui du nombre de buts inscrits lors d’une campagne européenne majeure. L’Olympique lyonnais de Juninho avait marqué à 29 reprises en 2004-2005, contre 30 pour la bande d’Ousmane Dembélé. Les 10 contre Brest aident bien.

9 - Le Paris SG va disputer sa 9e demi-finale en compétition européenne majeure (5 en Ligue des Champions, 3 en Coupe des Coupes, 1 en Coupe de l’UEFA), plus que tout autre club français (Marseille à 8). pic.twitter.com/ETecfIp0S0 — OptaJean (@OptaJean) April 15, 2025

Côté stat individuelle, les latéraux parisiens se portent bien. Grâce à son but ce mardi soir, Achraf Hakimi compte sept implications sur un but cette saison en Ligue des champions (2 pions et 5 offrandes). De quoi détenir le meilleur bilan pour un défenseur sur une même édition de la compétition depuis Marcelo en 2017-2018. De son côté, Nuno Mendes compte 4 buts marqués cette saison en Ligue des champions, dont 2 contre les Villans.

Il ne manque plus qu’à égaler un certain record de 1993, et les Parisiens seront aux anges.

