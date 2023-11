SOS Racisme porte plainte après des commentaires haineux sous une publication du FC Metz

Ça faisait longtemps…

L’association SOS Racisme a annoncé jeudi dans la soirée le dépôt d’une plainte suite à des commentaires « haineux et racistes » publiés sur X à la suite de la publication de la photo officielle du FC Metz au mois de septembre. L’association a dénoncé des actes « inacceptables » et « loin d’être isolés », dans un communiqué cité par RMC Sport et Le Parisien, et une plainte a également été déposée par l’association locale SOS Racisme Moselle.

SOS Racisme parle d’un « déferlement de commentaires haineux et racistes », et cite des tweets qui font référence à « une équipe africaine » qui viendrait de « Lampedusa ». Pour rappel, Lampedusa est une île italienne très connue pour la présence de nombreux migrants sur son territoire, et qui est un vrai point d’entrée pour les migrants d’Afrique du Nord vers l’Europe. Le club n’a pas souhaité faire de commentaires auprès des médias.

Les semaines se suivent et se ressemblent.

