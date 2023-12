Séville laisse Fernando retourner au Brésil

Une page se tourne en Andalousie.

Considéré comme l’un des milieux les plus importants de l’histoire du Séville FC, Fernando Reges quitte le club après quatre années passées chez les Rojiblancos. À 36 ans, le Brésilien s’apprête à retourner au Brésil – il est attendu à Vasco de Gama pour y composer un milieu de terrain sympathique avec Dimitri Payet -, et le club andalou a accepté de résilier le contrat de son joueur, qui courait pourtant jusqu’en juin prochain. Celui qui est surnommé « le Poulpe » a remporté deux Ligue Europa à Séville (en 2020 et 2023), mais n’avait pris part qu’à huit rencontres cette saison, en raison notamment d’une blessure à l’épaule.

𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 🐙 𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝘁𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 ❤️ pic.twitter.com/i1oq8k2Gsl — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 29, 2023

Son départ va faire du bien aux finances sévillanes, et devrait permettre au club d’enregistrer plusieurs recrues au mercato hivernal.

