Séville accueille déjà son troisième entraîneur de la saison

Si le flamenco est la danse traditionnelle en Andalousie, à Séville en ce moment, on pratique la valse des entraîneurs.

Trois entraîneurs différents en à peine quatre mois de compétition, nous voilà sur des bases solides pour créer un projet à Séville. José Luis Mendilibar a été démis de ses fonctions en octobre, après seulement 28 matchs (11 victoires, 9 nuls et 8 défaites), pour accueillir Diego Alonso. L’entraîneur espagnol, passé par la sélection uruguayenne et l’équipe de l’Inter Miami, n’aura pas duré longtemps non plus en Andalousie. Quatorze matchs, voilà tout.

Son remplaçant ne se sera pas fait attendre. Lundi 18 décembre, le Séville FC a fait appel au technicien espagnol Quique Sánchez Flores pour tenter de redresser la barre en Espagne. Quique n’a pas connu un seul bilan positif en Europe depuis ses deux saisons avec l’Atlético de Madrid entre 2009 et 2011 (42 victoires, 23 nuls, 37 défaites). Éliminé de toutes les compétitions européennes et pointant à la 17e place en Espagne, Séville confie son sort au manager espagnol, qui va tenter dès ce week-end de redresser la barre contre l’avant-dernier du championnat, son voisin andalou, Grenade.

Le Séville FC se sépare de son entraîneur