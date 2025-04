La Lazio arrache le nul contre Parme grâce à un doublé de Pedro

Lazio 2-2 Parme

Buts : Pedro (79e, 84e) pour les Laziali //pour les Ondrejka (3e, 46e) pour les Gialloblù

L’homme providentiel.

Éliminée de la Ligue Europa par Bodø/Glimt jeudi dernier, la Lazio n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Parme en clôture de la 34e journée de Serie A (2-2). Tout a commencé de la pire des manières pour les hommes de Marco Baroni, puisque dès la 3e minute Jacob Ondrejka, trouvé par un centre d’Emanuele Valeri, permet aux Gialloblù de prendre l’avantage. Incapables de se montrer réellement dangereux avant la pause (six tirs pour un cadré), les Romains vont se faire cueillir au retour des vestiaires. Après une première tentative contrée d’Ondrejka suite à une course démarrée aux 30 mètres sur le côté gauche, l’international suédois persiste et lâche une frappe enroulée puissante, imparable pour Christos Mandas (46e).

Malgré une réaction timide, la Lazio peine à prendre le contrôle de cette partie. Heureusement pour les Laziali, Pedro, entré en jeu à la 57e à la place de Boulaye Dia, va changer la partie. L’ailier espagnol de 37 ans profite d’abord d’une belle reprise de volée du Français Loum Tchaouna contrée pour réduire l’écart d’une frappe en pleine lucarne (79e), avant de profiter d’une offrande de Luca Pellegrini pour tromper Zion Suzuki de la tête et permettre aux siens d’éviter une déroute supplémentaire. Avec ce nul inespéré, les Laziali ont désormais le même nombre de points que la Roma, 6e, qualifiée pour le C4, une petite longueur de retard sur Bologne, auteur d’un match nul décevant à Udinese ce lundi soir, et deux petits points de la Juventus, 4e, pour le moment qualifiée pour la Ligue des champions. Parmi leurs quatre derniers matchs cette saison, les hommes de Marco Baroni affronteront la Juventus le 11 mai et l’Inter le 18 mai.

On se frotte déjà les mains.

