Selon un sondage très sérieux, l’OM ne serait pas le plus grand club français

C’est qui le plus fort ?

À l’occasion des 125 ans du club phocéen célébrés au Vélodrome vendredi dernier, la question pouvait se poser et diviser : l’OM est-il toujours le plus grand club de l’Hexagone ? La communauté marseillaise n’a cette fois pas réussi à se mobiliser suffisamment fort pour faire basculer le vote du côté du oui, 55% des votants estimant que l’Olympique de Marseille n’est pas la crème de la crème du foot français.

Le PSG en grand rival

Même certains supporters marseillais, comme Des rires et Deschamps, s’avouent vaincus : « Évidemment que le PSG est devant… Ils ont bien plus de titres… Mais malgré notre absence de titre majeur depuis quinze ans, on remplit plus les stades que le PSG, on compte une fan base sans doute plus importante en France, malgré le pognon illimité… Peut-être que c’est parce que notre club ressemble encore à un club de foot et pas à Disneyland… Même s’ils gagnent la C1 cette année. »

Cet argument de la Ligue des champions, dont le club phocéen est le seul détenteur (pour l’heure) depuis 1993, revient aussi pour Marek Jankulalaneige : « Pas fan des sardines pour un sou … Mais forcé de constater, qu’en l’absence d’autres vainqueurs français de la Ligue des champions, Marseille reste le club N°1. Si Paname remporte la CL cette année, la question ne se posera plus. »

Coupe latine et génération survêt’

Pour Raïnho, l’OM « c’est un club de boulistes bourrés au Ricard, et qui puent la sardine ». Totalement gratos, bien sûr, pendant que le très tatillon René-Masclaux rappelle une chose fondamentale : « La première coupe européenne n’a pas été remportée par Marseille mais par le Stade de Reims, vainqueur de la coupe Latine en 1953 (3-0 contre l’AC Milan, eh ouais). »

L’OM reste l’OM et il faut dire qu’on en trouve des amoureux un peu partout en France. « On peut pas nier la fanbase nationale en tout cas, l’OM semble numéro 1 en supporterisme.. Il y a la génération des papas qui ont connu 93, et la génération survêt, banane « grand luxe » et TN… le point commun étant la versatilité émotionnelle (on va être champions – on est nuls à chier tout est à jeter dans le Vieux-Port) », lance Erwaninho. Pour Dzidzia, « le palmarès est là, les joueurs frissons aussi, les matchs mémorables, les épisodes houleux également. En fait je dirais que l’OM est la meilleure série du foot français. »

Une histoire de France, en somme.