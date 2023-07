Séjour au Brésil prolongé pour Neymar

Ça commence mal !

Éloigné des terrains depuis février après sa blessure à la cheville face à Lille et opéré le mois suivant, Neymar n’est pas prêt de reprendre avec le groupe parisien. Le Brésilien aurait dû se préparer avec Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele, tous de retour de blessure, pour tenter de retrouver son niveau athlétique. Mais le Paris Saint-Germain lui a laissé quelques jours de plus à passer au Brésil, afin de régler ses affaires extra-sportives selon les informations de L’Équipe. L’attaquant a récemment écopé d’une amende de 16 millions de Reales, soit près de 3 millions d’euros, pour avoir creusé un lac artificiel devant son château brésilien. Il a vingt jours pour faire appel.

Neymar ne devrait toutefois pas se la couler douce dans sa nouvelle réserve d’eau. D’après le quotidien français, le Brésilien n’a pas de retard sur le processus de retour puisqu’il est suivi par un kiné et un préparateur sportif au pays. Si la majorité des clubs de Ligue 1 ont d’ores et déjà repris le chemin des terrains d’entraînement, les champions de France en titre s’octroient quelques jours de vacances en plus. Initialement prévue cette semaine, la reprise se fera finalement lundi, tandis que les internationaux auront jusqu’au 22 juillet pour débarquer au nouveau centre de Poissy. Neymar est désormais attendu pour mi-juillet.

Peut-être qu’en revenant plus tard, il pourra terminer la saison.

Le PSG est le club le mieux valorisé de France