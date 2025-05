Al-Ittihad proche du titre grâce à un doublé de Benzema

Le Nueve a encore frappé.

Large vainqueur d’Al Feyha dimanche soir (3-0), Al-Ittihad a fait un grand pas vers le titre de champion de Saudi Pro League. Et c’est en grande partie grâce à Karim Benzema. L’avant-centre français de 37 ans a d’abord mis son équipe sur de bons rails dès la 24e minute en marquant d’un poteau rentrant, suite à une belle combinaison avec Unai Hernández. Puis « KB9 » a fait le break d’une belle frappe croisée après un double une-deux avec Abdulrahman Al-Oboud (54e).

Un titre à reconquérir

Après sept matchs de championnat où il n’avait inscrit qu’un but, Benzema retrouve des couleurs au meilleur des moments avec quatre réalisations et une passe décisive lors des trois dernières rencontres. Avec un match en plus, les hommes de Laurent Blanc possèdent provisoirement neuf points d’avance sur Al-Hilal, champion en titre, à trois journées de la fin du championnat saoudien.

Histoire de garnir encore un peu plus son palmarès.

