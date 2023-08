L’équipe d’Andrei Girotto tape celle de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Seko Fofana

Ça valait bien la peine de racheter toute l’Europe et ses îles.

Après avoir recruté Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozović et Alex Telles pour épauler Cristiano Ronaldo et Talisca, Al-Nassr a trouvé le moyen de perdre ses deux premier matchs de la nouvelle saison de Saudi Pro League. Battu il y a quelques jours par le Al-Ettifaq de Steven Gerrard (1-2), le Al-Alami n’a rien pu faire non plus ce vendredi contre Al-Taawoun (0-2). Pourtant à domicile, les hommes de Luis Castro, emmenés par CR7 et un public pourtant chauffé à blanc, se sont inclinés sur des réalisations de Léandre Tawamba et Ahmed Bahusayn, au bout du temps additionnel. Avec 5 tirs cadrés sur près de 24 tentatives, les Jaune et Bleu étaient clairement en pleine séance de tir aux pigeons. Titulaire du côté des visiteurs, Andrei Girotto aura livré une prestation des plus solides.

Il fallait prendre « Bobby » Firmino.