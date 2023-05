Saka prolonge à Arsenal jusqu’en 2027

+4 pour Saka.

L’ailier anglais de 21 ans Bukayo Saka a choisi de prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2027. Formé au club, il a fait ses débuts en 2018 et a su s’imposer pour se faire une place dans le 11 de départ de Mikel Arteta cette saison, permettant aux Gunners de toucher du bout du doigt le titre de champion finalement remporté par Manchester City. Le club de Londres a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter avec une vidéo dans laquelle la carrière du joueur est retracée dans ces différentes étapes.

From Hale End to first team. Arsenal through and through.

It’s time for the next chapter.

Bukayo Saka: Gunner ❤️ pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG

— Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023