Rudi Garcia : « Les supporters me soutiennent »

Keep positive.

Au coeur des critiques après un début de saison compliqué et seulement deux victoires en quatre matchs de Serie A, Rudi Garcia la joue méthode Coué. « Chaque fois que je rencontre les supporters dans la ville, ils m’encouragent, ils me disent qu’ils sont avec moi, j’ai des discussions franches avec eux, assure celui qui a pris la tête d’une équipe championne d’Italie en titre cet été. Nous devons faire mieux et nous travaillons tous les jours dans ce sens. »

À deux semaines d’un duel de taille face au Real Madrid, l’entraîneur français valorise la victoire 2-1 arrachée à Braga mercredi pour la première journée de Ligue des champions, sur un contre-son-camp à la 88e minute. « La victoire était méritée, assure-t-il. Mais nous aurions pu nous mettre un peu plus à l’abri en marquant plus de buts. Il est donc possible de voir le verre à moitié plein, même si ce n’est jamais facile de gagner à l’extérieur en Ligue des champions. Mais nous l’avons fait. Nous sommes donc en bonne position en Ligue des champions. »

Il suffit de le dire pour s’en convaincre après tout.

