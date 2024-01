Robert Pires en préparation pour un marathon particulier

Muscle ton jump, Robert !

Ayant raccroché les crampons depuis bientôt dix ans, Pires s’apprête à faire un gros bond de côté pour démontrer qu’il n’a rien perdu de sa condition physique… ou de sa détermination à la retrouver ! Car le champion du monde 1998, 50 balais au compteur, s’est fixé un objectif : le Marathon pour tous, qui aura lieu aux Jeux olympiques de Paris dans 200 jours.

Mieux : l’ancien footballeur va être suivi pendant huit mois et tout au long de sa préparation dans le cadre de la série « Marathon pour tous : le défi » en compagnie de trois autres personnages (la mannequin Caroline Podlewski, le créateur de contenu Zack Nani et la directrice commerciale Laurence Couturier), un coach et une nutritionniste.

Premier épisode le lundi 15 janvier 2024, sur France TV !

