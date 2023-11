Réunion entre l’OM et la préfecture avant la réception de Lille

La sécurité avant tout.

Quelques jours après les graves incidents qui ont émaillé l’avant-match du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, la sécurité est au cœur des discussions pour la venue de Lille à Marseille, ce samedi. Selon les informations de L’Equipe, une réunion entre les dirigeants olympiens et la préfecture des Bouches-du-Rhône se tiendra ce jeudi pour évoquer la sécurité autour de cette rencontre… et pour les futurs matchs au Vélodrome.

Toujours selon le quotidien, le président du LOSC Olivier Létang aurait écrit à la préfète du département, Frédérique Camilleri, pour réclamer des « garanties » avant le déplacement de son équipe dans la cité phocéenne. « J’attends les mesures qui seront prises et l’assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement », y a-t-il notamment écrit.

En espérant que le match puisse avoir lieu, cette fois-ci.

