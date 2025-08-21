Rémy Descamps devrait être maintenu numéro un pour OL-Metz

Il n’est pas près de décamper.

Les Lyonnais qui croyaient en lui samedi dernier n’étaient pas forcément nombreux, mais il aura fait taire de nombreux détracteurs. Rémy Descamps a sorti une performance XXL lors de la première journée contre Lens qui lui a valu les félicitations du conseil de classe.

Mieux que ça, le portier devrait retrouver son poste, samedi contre Metz, malgré l’arrivée de Dominik Greif. Paulo Fonseca a en tout cas validé cette hypothèse, en conférence de presse.

« Rémy est très bien »

« C’est bon d’avoir un gardien comme Dominik, avec beaucoup de qualités et d’expérience, note l’ancien Lillois en conférence de presse. On l’a pris pour qu’il soit numéro 1. Mais Rémy est très bien, il a fait un bon match et mérité de continuer à jouer. » Pour la première à domicile de la saison, ça semble être tout bon pour Descamps qui est récompensé de ses nombreux sauvetages.

Le temps que le Greif prenne.

