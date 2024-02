Mathieu Lacour calme les polémiques autour de Will Still

Pas encore d’Eurostar de prévu pour l’entraîneur rémois.

Une interview de Will Still parue cette semaine dans The Athletic a fait grincer des dents les supporters de Reims. Le Belgo-britannique avait clamé son envie de « rentrer à la maison » pour réaliser son rêve d’entraîner un club anglais, et ce alors que son nom avait déjà été cité avec insistance du côté de Sunderland au mois de décembre dernier.

Ce vendredi, le Stade de Reims a mis les choses à plat en conférence de presse en indiquant que cette interview n’avait pas suscité de malaise au sein du club. « Il n’y a absolument pas de polémique, a exprimé Mathieu Lacour, directeur général de Reims. Nous, on est un club étape pour les jeunes joueurs, mais aussi pour un jeune coach. On sera très fier et heureux si Will Still rejoint demain la Premier League, pour peut-être entraîner le club de ses rêves qu’est West Ham. Ce n’est pas du tout honteux d’afficher des ambitions et d’être ambitieux. »

Le directeur général a aussi indiqué que l’avenir de l’entraîneur s’écrivait pour le moment dans la Marne, et qu’il n’était à l’heure actuelle pas question d’un départ : « Que les gens ne se méprennent pas : l’histoire entre Will Still et le Stade de Reims n’est absolument pas terminée. On se projette ensemble, non pas jusqu’à la fin de saison, mais aussi sur le moyen terme. »

Still will stay.