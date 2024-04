Rachid Zeroual : « Depuis quand doit-on des comptes sur nos tifos ? »

Le Zeroual Circus continue sa tournée.

Le tifo des South Winners à l’effigie de l’humoriste Redouane Bougheraba est mal passé à l’OM, jusqu’à faire réagir le président du club Pablo Longoria, qui aurait parlé d’un « manque de respect envers l’histoire du club ». Ce lundi sur RMC, le dirigeant du groupe ultra Rachid Zeroual est revenu sur cet épisode très commenté. Il assure que la direction olympienne était au courant, contrairement à ce qu’affirme le président marseillais : « Longoria ? Je suis surpris de sa réaction. Bien sûr que le club est au courant parce que malheureusement, vous savez que c’est l’OM qui a la gestion du stade. C’est eux qui louent le stade à Redouane Bougheraba pour son spectacle. »

« Et depuis quand doit-on des comptes sur nos tifos ? C’est un espace de liberté, le stade. Redouane est représenté avec le maillot de l’OM. […] À lire la polémique, on dirait qu’il était avec une chicha ou que c’est sa tête qui a dérangé ! », a poursuivi Rachid Zeroual. Le chef des South Winners s’est également défendu d’avoir manqué de respect à Pape Diouf le jour du quatrième anniversaire de sa mort : « On a bravé le confinement pour lui rendre hommage, ce sont les Winners qui sont allés au stade le jour de son décès. On a toujours rendu hommage à ceux qui sont décédés. »

À quand un tifo Paul Mirabel à la Mosson ?