Qatargate : Nicolas Sarkozy et Peninsula Capital dans le viseur de la justice

« Monsieur Sarkozy ! Ça faisait longtemps… »

L’affaire dite du « Qatargate » continue son petit bonhomme de chemin. Des enquêteurs ont perquisitionné les locaux de Peninsula Capital, un fonds d’investissement luxembourgeois, suite à l’enquête sur les conditions d’attribution de la Coupe du monde de football au Qatar, en 2022. Ils surveillent de près des mouvements financiers à hauteur de 3,3 millions d’euros, en lien avec Nicolas Sarkozy, ancien président de la République comme le révèle L’Équipe et l’AFP. Marianne ajoute aussi que les enquêteurs français de l’Office Anticorruption (OCLCIFF) et leurs homologues luxembourgeois ont réalisé cette action grâce à Serge Tournaire, juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.

En effet, l’affaire de l’attribution du Mondial au Qatar, avait débuté après l’ouverture de l’enquête en 2019, par le Parquet national financier (PNF) pour « corruption active et passive, recel et blanchiment ». Cette action permettra de savoir si « ce marché » a été un « donnant-donnant », conclu entre Nicolas Sarkozy, Michel Platini, (président de l’UEFA, à cette époque) et le prince héritier du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani (devenu émir depuis 2013), lors d’un déjeuner à l’Élysée en 2010. Le PSG avait été vendu pour 76 millions d’euros par le fonds américain Colony Capital au Qatar Sports Investments (QSI).

Le hasard fait bien les choses.

